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Президент РК ознакомился с работой Центра по изучению материалов политических репрессий ХХ века

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
31 Мая 2023, 13:15
Президент РК ознакомился с работой Центра по изучению материалов политических репрессий ХХ века Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе посещения Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с условиями хранения документов, работой кабинетов реставрации и микрофильмирования архивных документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главе государства также была представлена экспозиция о работе с материалами по истории политических репрессий прошлого века.

Президент отметил важность работы центра для сохранения нашей истории и пожелал успехов его коллективу.


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Указом Президента в ноябре 2020 года была создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий ХХ века. В целях обеспечения архивного сопровождения работы Государственной комиссии в 2021 году был открыт Центр изучения материалов политических репрессий ХХ века.

В центр будут переданы архивные материалы по истории политических репрессий 30-50-х годов ХХ века из специальных архивов МВД, КНБ, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Планируется, что в ближайшее время Центр примет около 715 тысяч дел. Также здесь осуществляются работы по рассекречиванию, реставрации документов, а также созданы условия для их исследования и ввода в научный оборот.

В настоящее время группа ученых-историков и сотрудников центра готовит к публикации многотомник «Алашорда ісі. 1920-1940 жж. Құжаттар мен материалдар». Это издание расширит научный горизонт политической истории Казахстана ХХ века.

Всего в фондах Центра хранится 1 млн 132 тысячи дел.

Напомним, что 31 мая - День памяти жертв политических репрессий.


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