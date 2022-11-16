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Президент РК ознакомился с деятельностью представителей креативной индустрии в Алматы

16 Ноября 2022, 20:17
Президент РК ознакомился с деятельностью представителей креативной индустрии в Алматы
16 Ноября 2022, 20:17

Президент РК ознакомился с деятельностью представителей креативной индустрии в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Открывая встречу с молодыми предпринимателями, Президент отметил важную роль креативной индустрии в современном мире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Я очень рад, что Казахстан вышел на передовые позиции в области креативной индустрии. О Казахстане с этой позиции заговорили в положительном плане. В этом большая заслуга тех, кто здесь присутствует, я от всей души приветствую вас», – сказал Глава государства.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о том, какие стартап-проекты реализуются в мегаполисе, насколько выгодно применять искусственный интеллект в бизнесе. Главу государства ознакомили с основными перспективами развития креативных индустрий не только в Алматы, но и во всей стране.

Президент высоко оценил успехи, которые молодые специалисты демонстрируют в этой сфере. Он подчеркнул, что поддержка креативного сектора сегодня является одной из важнейших задач государства.

Президент Казахстана пожелал участникам встречи успехов в их начинаниях.


Фото: t.me/bort_01


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