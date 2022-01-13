Президент РК отстоял безопасность своего народа - член АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель РОО «Союз уйгурской молодежи Казахстана», член Ассамблеи народа Казахстана Рустам Кайрыев выразил свое мнение относительно ситуации в стране и призвал казахстанцев не поддаваться на провокации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За несколько дней января казахстанцы пережили эмоциональный кризис, а в отдельных регионах и физический, мы столкнулись с таким уровнем террористического акта, которого за всю нашу 30-летнию историю мы и представить не могли, что это возможно в нашей стране, но реальность такова.

Спустя несколько дней, когда мы все сами стали свидетелями полной картины, видим, что все произошедшие события явно носили четкие и спланированные действия, которыми занимались боевые профессионалы, одинаковая цепочка действий шла по всем регионам, где был организован общественный беспорядок. Вооруженные боевики и бандиты, устроили настоящую войну на улицах наших городов. Наглядно было видно, что пытались сделать радикальные террористы - это захват власти и подрыв конституционного строя. Когда я узнал и увидел, что творили радикалы, как и многие был в шоке - это настоящее зверство! Попытка захвата стратегически важных объектов, варварские нападения на кареты скорой помощи и больницы, препятствие работе пожарных, мародерство и разбои, организаторы пытались устроить настоящий хаос, тот который граждане Казахстана могли видеть только в фильмах, и частично им это удалось», - рассказал Рустам Кайрыев корреспонденту агентства МИА «Казинформ».

Он также выразил огромную благодарность силовым органам, которые ценою своей жизни восстановили конституционный и общественный порядок.

«Особая благодарность, как от гражданина Казахстана, нашему Президенту Касым-Жомарту Кемелевичу, оперативно принявшему важные стратегические решения по восстановлению порядка, он отстоял безопасность своего народа! Каждое его решение на деле показало себя верным и правильным, реакция на адекватные требования граждан мирных митингов, принятие отставки правительства и ротация ключевых кадров, переговоры с Главами государств организации договора коллективной безопасности и введение его в ограниченное действие на нашей территории. В совокупи все эти решения стали предотвращением террористической угрозы», - подчеркнул он.

Рустам Кайрыев отметил также, что в каждом городе, где были горячие точки, организован пояс безопасности, выставлены посты, идет облава радикальных боевиков, бандитов и мародеров.

«Переживая за свою страну и родной город Алматы в ночь с 5 января, я наблюдал за событиями, с утра 6 января всю мою семью разбудили взрывы и выстрелы, с центра города очаг перешел в наш район, и в течение дня переместился опять в центр, после чего начались погромы, грабежи, нападения и убийства. Когда все это проходит под окнами твоего дома, это совсем иное чувство, нежели видеть все это в новостях или социальных сетях», - поделился Рустам Кайрыев.

Член Ассамблеи народа Казахстана призвал всех граждан, своих соратников, не поддаваться на какие-либо провокации, не доверять информации в социальных сетях и мессенджерах, сомнительных и не официальных источников СМИ.

«Посмотрите, что выпускают некоторые зарубежные СМИ, якобы нет демократии в нашей стране, призывают нас к переговорам с митингующими, а где митинги? Это террор, это хоррор, это не просто беспредел, это зверство! С кем переговаривать? С террористами? О чем, если их цель понятна, это попытка государственного переворота, посягают на нашу государственность, это наше государство не позволит сделать, это не позволим сделать мы, граждане! Никто не даст нарушать наш мир!», - высказался собеседник.

«С большим прискорбием соболезную семьям наших павших героев, они прикрыли граждан своей грудью. Деструктивные силы, в мирное время, развернули настоящую войну на улицах наших городов. Президент справедливо подчеркнул, что в отношении всех виновных будут применяться самые жесткие меры наказания», - считает Рустам Кайрыев.