Президент РК отметил необходимость укрепления лидирующих позиций Казахстана в Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость укрепления лидирующих позиций Казахстана в регионе Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как я уже сказал, это очень важная задача. Считаю, что мы должны смело заявлять о своем особом региональном статусе, поскольку имеем для этого все основания», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РК

В частности, Президент Казахстана подчеркнул, наша экономика намного сильнее других экономик Центральной Азии; срединное геостратегическое положение на перекресте ключевых транспортных артерий в Евразии; осуществление широкомасштабных и глубинных экономических и демократических преобразований; наличие интеллектуального и человеческого потенциала; высокий авторитет Казахстана на международной арене.

«Эти факторы наделяют нас особой ответственностью за судьбы Центральной Азии. Наша страна играет важную роль в решении насущных проблем региона. Убежден, общим интересам Казахстана, государств Центральной Азии, а также России и Китая отвечает скорейшее завершение переговорных процессов в рамках «водной дипломатии». Справедливое и рациональное использование трансграничных водных ресурсов станет надежным залогом обеспечения региональной продовольственной безопасности», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.



