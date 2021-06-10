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    16:18, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Президент РК открыл заседание Совета иностранных инвесторов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев открыл заседание Совета иностранных инвесторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тематика сегодняшнего пленарного заседания посвящена развитию несырьевого экспорта. Я не раз отмечал, что долгий сырьевой суперцикл завершается. В отличие от предыдущих колебаний спроса и цен на нефть, текущая конъюнктура определяется не просто ситуативными рыночными причинами, она подчиняется глубинному технологическому сдвигу, который происходит на наших глазах», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании.

    По словам Президента, планы и прогнозы по озеленению национальных экономик превращаются в конкретные меры государственной политики.

    «Это доказывает безальтернативность диверсификации технологического усложнения и масштабного озеленения казахстанской экономики. Казахстан, как экономическая система, не может полагаться только на внутренние инвестиции, внутренний спрос и экспорт сырья. Наша страна продолжит политику наибольшего благоприятствования привлечению качественных иностранных инвестиций. Мы твердо намерены сохранить свое лидерство в регионе и в СНГ», - отметил Глава государства.

    «В части внутреннего спроса и производства наша политика по созданию казахстанской локальной стоимости остается неизменной. Вместе с тем, такие меры должны быть максимально рыночными, они не должны создавать искажений, иначе достичь глобальной или региональной конкурентоспособности будет невозможно», - заключил К. Токаев.

    Напомним, 33-е Пленарное Заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева началось в формате онлайн.


    Теги:
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