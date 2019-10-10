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Президент РК открыл памятник Абишу Кекилбайулы в Актау

10 Октября 2019 17:37
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Президент РК открыл памятник Абишу Кекилбайулы в Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Актау открыл памятник писателю Абишу Кекилбайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Открывая памятник, Глава государства отметил, что Абиш Кекилбайулы – выдающаяся личность казахского народа, который запомнился своей уникальностью.

«Наш долг – хранить память о выдающихся личностях, которые стали гордостью народа. Елбасы не зря выражал признательность Абишу Кекилбайулы и всегда желал, чтобы было много среди казахов таких людей, как он. Это первый писатель, который получил звание «Қазақстанның еңбек ері», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Автором памятника, который установлен на микрорайоне 19 А, является художник, скульптор Кошер Байгазиев. Памятник сделан из бронзы. Высота монумента составляет 3,5 метра, а вес – 3,5 тонны. Работа над строительством памятника началась в мае текущего года, спонсором проекта является компания NCOC, которая выделила 48 млн тенге.


Отметим, что в этом году исполняется 80 лет со дня рождения Абиша Кекилбайулы. В этой связи, в родной местности писателя и общественного деятеля – в Мангистау планируется отметить юбилей на международном уровне.

Сегодня в культурном центре имени Абая состоится официальное открытие мероприятий в честь 80-летия Абиша Кекилбайулы. Планируется, что в церемонии примет участие министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.


Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актау.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Видео, Мангистауская область,
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Акбота Кузекбай

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