Президент РК: Особенно важно решить проблему очистки питьевой воды

– Сегодня большинство жителей как городов, так и сел имеют доступ к чистой питьевой воде. Одной из приоритетных задач является обеспечение водоснабжения порядка 500 сел. Особенно важно решить проблему очистки питьевой воды. Недаром в народе говорят: «Даже за воду есть спрос» (Судың да сұрауы бар), ведь испокон веков люди знали цену каждой капле воды. Рациональное использование воды – весьма актуальная проблема, - сказал Президент.

По его словам, в повести «Шыңырау» выдающегося писателя Абиша Кекилбаева хорошо раскрыты бесценные свойства воды и труд копателей колодцев.

- Сегодня в стране введен тариф, стимулирующий экономное потребление воды. Другими словами, меньше потребляешь – меньше платишь. Кроме того, государство активно поддерживает хозяйства, использующие водосберегающие технологии, и будет возмещать до 80% потраченных средств. Сегодня такие технологии используются на 470 тысячах гектарах земли. Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем, поскольку водосбережение – это важнейшая стратегическая задача, - сказал Глава государства.

Как подчеркнул К. Токаев, особое значение приобретает активное внедрение цифровых решений в эту сферу.