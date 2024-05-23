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    13:05, 23 Май 2024 | GMT +6

    Президент РК обсудил с зампремьера Сингапура новые перспективы экономического сотрудничества

    Глава государства принял заместителя премьер-министра – координирующего министра по экономической политике Сингапура Хенг Суи Кеата
    Фото: Акорда

    Глава государства принял заместителя премьер-министра – координирующего министра по экономической политике Сингапура Хенг Суи Кеата, передает агентство Kazinform.

    В ходе встречи Президент Казахстана выразил благодарность правительству Сингапура за организацию Казахско-сингапурского бизнес-форума. По его словам, это мероприятие послужит для казахстанских и сингапурских компаний хорошим стимулом к поиску новых возможностей на рынках двух стран.

    Глава государства рассказал о проводимых в Казахстане комплексных реформах, направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики и создание комфортных условий для потенциальных инвесторов.

    Хенг Суи Кеат отметил, что Казахстан и Сингапур могут содействовать расширению сотрудничества между странами Центральной Азии и АСЕАН.

    Касым-Жомарт Токаев и Хенг Суи Кеат выразили готовность к дальнейшему укреплению партнерства путем взаимодействия правительственных и бизнес-структур.

    Собеседники также обменялись мнениями по вопросам государственного строительства и глобальной экономики, включая цифровизацию, развитие технологий, искусственного интеллекта и человеческого капитала.

    Теги:
    Токаев в Сингапуре Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт Международные отношения Сингапур
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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