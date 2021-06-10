Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент РК обсудил с шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани вопросы двустороннего сотрудничества

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Июня 2021, 20:40
Президент РК обсудил с шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани вопросы двустороннего сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал на своей странице в сети Twitter о широком круге вопросов двустороннего сотрудничества, которые были обсуждены с заместителем Премьер-министра - министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, передает МИА «Казинформ».

«Провел встречу с заместителем Премьер-министра - министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани. Обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также подготовку визита Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в Казахстан», - написал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Государства Катар Шейха Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.


Внешняя политика Казахстана   Президент Казахстана   Ближний Восток  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной