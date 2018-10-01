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Президент РК: Образование - основа устойчивого иммунитета к идеям радикализма

10 Октября 2018 13:07 144
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Президент РК: Образование - основа устойчивого иммунитета к идеям радикализма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимость разделения религиозных ценностей от политических идеологем отметил Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До сих пор одной из глобальных проблем современности остается отсутствие доступного образования для всех. В мире 750 млн человек сегодня не умеет ни читать, ни писать. Нельзя преодолеть бедность и нищету без массового приобщения к знаниям и наукам», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая на шестом съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Глава государства подчеркнул, что именно образование является основой устойчивого иммунитета к идеям радикализма в любых его проявлениях.

«Здесь чрезвычайно важное значением имеет религиозное образование. Сейчас его платформой активно пользуются различные псевдорелигиозные организации. Поэтому мировые и традиционные религии могли бы проводить работу по разделению религиозных ценностей от политических идеологем», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.

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Ключевые слова: Съезд мировых религий, Президент Казахстана,
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Автор:

Серик Сабеков

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