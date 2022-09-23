Президент РК обратился с приветствием к генеральным прокурорам стран ШОС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Помощник Президента РК - Секретарь Совета безопасности РК Гизат Дауренбеков зачитал обращение Главы государства к участникам XX юбилейного заседания генеральных прокуроров государств-членов ШОС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Искренне рад приветствовать вас в Казахстане. Деятельность прокуратуры играет ключевую роль в обеспечении законности и верховенства права, построении справедливого общества. В этом контексте Казахстан высоко оценивает многолетнее сотрудничество надзорных органов государств ШОС. Противодействие транснациональной преступности является одной из основных задач ШОС, решение которой способствует укреплению региональной безопасности. Традиционные ежегодные заседания генеральных прокуроров государств-членов ШОС стали действенным инструментом реализации общей правовой политики.

В повестку XX юбилейного заседания включен вопрос обмена опытом по возврату незаконно выведенных финансовых средств. Эта проблема приобретает особую актуальность в сфере перспектив преобразования ШОС в глобальную экономическую платформу. Очевидно, что полноценное использование огромного потенциала взаимовыгодного партнерства в рамках ШОС в немалой степени зависит от эффективности совместных усилий по борьбе с транснациональной экономической преступностью. Уверен, сегодня состоится продуктивный обмен мнениями, будут выработаны новые подходы в этом направлении. Желаю участникам заседания успехов в решении поставленных задач», - говорится в обращении Главы государства.

Сегодня в Астане проходит юбилейное XX заседание генпрокуроров государств-членов ШОС.