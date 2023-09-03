Президент РК обозначил в Послании стратегические цели и конкретные механизмы их достижения – Равшан Назаров

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Проведенная масштабная перезагрузка политической системы позволяет Казахстану сконцентрироваться на стратегических социально-экономических целях, конкретные механизмы достижения которых обозначены Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Таким мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился старший научный сотрудник Института государства и права АН Республики Узбекистан, кандидат философских наук Равшан Назаров.



«Послание Главы государства – это документ стратегического значения, в котором обозначены ключевые цели, стоящие сегодня перед Казахстаном. Каждая цель подробно проанализирована, поставлены конкретные задачи. Необходимо отметить, что динамичный экономический рост Казахстана в последние годы позволяет надеяться на то, что поставленные Главой государства стратегические задачи будут выполнены», - сказал эксперт.

Спикер отметил, что с учетом обострения водной проблематики в Центральной Азии в Послании большое внимание было уделено водохозяйственному сектору. В данной сфере намечено внедрение передовых водосберегающих технологий (150 тысяч га в год), постройка 20 новых и реконструкция 15 действующих водохранилищ, модернизация и оцифровка 3,5 тысячи км каналов, образование Министерства водных ресурсов и ирригации, воссоздание Национальной гидрогеологической службы, развитие регионального сотрудничества в сфере водного хозяйства и ирригации.

«Здесь хотелось бы подчеркнуть, что аграрный сектор государств Центральной Азии, базирующийся на поливном земледелии, в значительной мере зависит от количества и качества водных ресурсов. В этой связи все государства региона должны наладить сотрудничество в данной сфере, особенно по таким вопросам как использование трансграничных рек, вопросы справедливого водораспределения и управления водными ресурсами, внедрение водосберегающих технологий. Нам кажется, что следует поднять вопрос о возрождении «Сибирского проекта», связанного с переброской части стока сибирских рек в Центральную Азию в связи с ростом регионального вододефицита», - отметил Равшан Назаров.

Также Президент РК обратил внимание на развитие транспортно-логистического потенциала. Особо были подчеркнуты такие моменты, как реализация железнодорожных проектов, обеспечение торговых потоков из Китая в Европу, Россию, Центральную Азию и обратно, развитие Транскаспийского маршрута, расширение портовых мощностей на Черном море вдоль Среднего коридора.

«Тут надо отметить, что Казахстан, обладающий серьезным транспортно-логистическим потенциалом, может выступать в качестве регионального хаба для всех государств Центральной Азии, особенно с учетом значительной протяженности границ с Россией и Китаем, а также с удобными выходами к портам Каспийского моря», - сказал эксперт.

Отдельно спикер подчеркнул актуальность вопроса дальнейшего развития цифровизации и IT-технологий, в том числе конкретные цели по доведению экспорта IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году. По его мнению, в настоящее время Казахстан является региональным лидером в указанной сфере, в связи с чем опыт казахстанских специалистов востребован в других государствах региона.

Значительное место в Послании уделено и вопросам, связанным с подрастающим поколением – детьми и молодежью.

«Все государства Центральной Азии – это «молодые государства», если исходить из возрастной структуры населения, так что опыт Казахстана в молодежной политике вполне применим во всем регионе», - сказал спикер.

Со слов эксперта, обозначив стратегические цели, Президент Казахстана прописал механизмы их достижения через реформы исполнительной власти в таких аспектах, как подготовка и исполнение отраслевых решений; повышение персональной ответственности министров и акимов; большая самостоятельность Правительства в вопросах реализации текущей экономической политики; сосредоточение усилий Администрации Президента на стратегических направлениях социально-экономического развития государства, вопросах внутренней и внешней политики, обороны и безопасности, правовой и кадровой политики; дебюрократизации государственного аппарата; пересмотр механизма мониторинга и контроля исполнения поручений; создание кадрового резерва политических служащих.

«Послание Президента Касым-Жомарта Токаева «Экономический курс Справедливого Казахстана» - важный и своевременный стратегический документ, в рамках которого сформулированы ключевые задачи развития Республики Казахстан на ближайшие годы. Остается пожелать народу и руководству Казахстана успешной реализации всех поставленных задач», - резюмировал Равшан Назаров.

Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства народу Казахстана можно ознакомиться здесь.