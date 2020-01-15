Президент РК обозначил принципы, востребованные в системе госуправления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность постоянного развития в современном мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша встреча проходит в самом начале 2020 года, которое открывает третье десятилетие XX века. Предстоящая декада обещает быть очень сложной. Мы наблюдаем кардинальные процессы, трансформацию международной политики: различные модели политики, разное восприятие мирового устройства и национальных интересов приводят к открытым столкновениям между отдельными странами и группами государств. Как наглядный пример можно привести тревожную ситуацию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом», - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.

По словам Президента, мир настолько взаимосвязан, что последствия кризиса в одном регионе будут испытывать все страны.

«В этих условиях мы должны еще более активно работать над социально-экономическим развитием и укреплением безопасности нашей страны. Новейшая история показывает, что в глобальном противостоянии проигрывают слабые, несостоявшиеся, так называемые fail states, зачастую находящиеся вдалеке от эпицентров событий. Их неокрепшие институты не способны противостоять вызовам глобальной нестабильности. За годы независимости под руководством Первого Президента - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева мы выстроили систему государственного управления, которая неоднократно доказывала свою эффективность в самых сложных условиях. Но природа современных вызовов требует дальнейших действий. Главный закон жизнеспособности любой системы – это постоянные развитие и совершенствование», - отметил К. Токаев.

Президент подчеркнул, что в этом плане хороший пример демонстрируют ведущие технологические компании, которые достигают успеха, прежде всего, благодаря внедрению передовых управленческих систем.

«Всем известно, насколько престижно работать в таких компаниях, как Google, Amazon, Apple, AliBaba. Их лидерство зиждется не столько на умелом использовании технологий, хотя это чрезвычайно важно, сколько на способности раскрывать таланты и профессиональные качества каждого отдельного члена команды. Эти же принципы должны быть востребованы и в системе госуправления. Протестная волна, прокатившаяся в последние годы по всему миру, отчетливо продемонстрировала глобальный запрос на изменения. Человечество переживает уже четвертую промышленную революцию, а принципы госуправления по сути не менялись на протяжении десятилетий. То же самое можно сказать о международных институтах, прежде всего, ООН, ВТО», - сравнил Глава государства.

«В этом заключается одно из фундаментальных противоречий современного мира. Это не значит, что государство как институт теряет свою актуальность. Его предназначение остается тем же – обеспечивать жизнедеятельность общества, безопасность и благополучие граждан. Правительства большинства стран находятся в поиске оптимальных моделей управления, которые могли бы обеспечить сбалансированное развитие, нивелировать диспропорции и социальное неравенство», - добавил Президент.