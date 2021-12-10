+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК обозначил потенциал, который может стать основным  фактором постпандемического восстановления стран ЕАЭС

10 Декабря 2021 17:51
Поделиться:
Президент РК обозначил потенциал, который может стать основным  фактором постпандемического восстановления стран ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан готов принять активно участие в создании и интеграции товаропроводящих систем стран-членов ЕАЭС. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Глава государства дал поручения председателю Счетного комитета
Касым-Жомарт Токаев принял зампредседателя Партии справедливости и развития Турции Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета Президент Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

«Изменение мер хозяйственного уклада несут повышенный интерес к сухопутным транспортно-логистическим артериям между Европой и Азией. Запрос на сокращение сроков доставки грузов высок как никогда. В этом плане ЕАЭС имеет стратегическое геоэкономическое преимущество. Мы обладаем значительным потенциалом в развитии сухопутных перевозок, который может стать одним из основных факторов постпандемического восстановления», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Глава государства добавил, что странам предстоит прийти к более решительным действиям по налаживанию наших скоростных трансконтинентальных коридоров, обеспечить их региональную и глобальную конкурентоспособность в сравнение с существующими и будущими альтернативами.

«В контексте увязки трансграничных артерий и продовольственной безопасности полагаем целесообразным более основательно подойти к инициативе Казахстана относительно создания товаропроводящей сети ЕАЭС. Казахстан на протяжении последних двух лет ведет работу по созданию национальной сети оптово-распределительных центров. Мы готовы принять активно участие в создании и интеграции товаропроводящих систем стран-членов союза. Отрадно, что к этой работе активно подключился Евразийский банк развития и проводятся соответствующие прикладные исследования», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Экономика   #ЕАЭС  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Глава государства дал поручения председателю Счетного комитета
Касым-Жомарт Токаев принял зампредседателя Партии справедливости и развития Турции
Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Популярное
1 За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
2 Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
3 Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
4 Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
5 Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
6 Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области
Читайте также
Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив