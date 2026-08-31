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    Токаев обозначил задачи нового госоргана — Аппарата Совбеза

    Глава государства принял заместителя Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан Аиду Балаеву, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    лава государства принял заместителя Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан Аиду Балаеву
    Фото: Акрда

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд первоочередных задач, в том числе связанных с созданием Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан.

    Новый государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту, будет заниматься вопросами обеспечения национальной безопасности, законности и правопорядка.

    Напомним, Аида Балаева назначена заместителем Председателя Совета Безопасности РК. 29 августа Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Аппарата Совета Безопасности.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Аида Балаева Совбез РК Безопасность
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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