Токаев обозначил задачи нового госоргана — Аппарата Совбеза

Глава государства принял заместителя Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан Аиду Балаеву, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд первоочередных задач, в том числе связанных с созданием Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан.

Новый государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту, будет заниматься вопросами обеспечения национальной безопасности, законности и правопорядка.

Напомним, Аида Балаева назначена заместителем Председателя Совета Безопасности РК. 29 августа Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Аппарата Совета Безопасности.