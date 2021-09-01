Президент РК обозначил ключевые приоритеты общенациональной повестки – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана, в котором обозначил ключевые приоритеты общенациональной повестки на предстоящий период. Глава государства сформулировал четкий план действий, направленный на преодоление последствий пандемии коронавируса и связанных с ней экономических проблем. Об этом заявил председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев.

«В первую очередь следует отметить предельно конкретный характер Послания. Глава государства сформулировал четкий план действий, направленный на преодоление последствий пандемии коронавируса и связанных с ней экономических проблем, а также повышение благосостояния казахстанцев. Послание охватывает наиболее актуальные вопросы, волнующие сегодня наше общество, и дает на них ясные ответы.

При этом сохраняется приверженность последовательной реализации стратегической повестки Главы государства. В первую очередь продолжен курс на масштабную и оперативную поддержку малого и среднего бизнеса. Глава государства оценил реализацию программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса» как эффективную и поручил пролонгировать срок их действия. Соответственно, масштабная поддержка казахстанского бизнеса будет продолжена.

Глава государства подчеркнул также необходимость соблюдения бюджетной дисциплины, указав на то, что в последнее время обозначилась тенденция, когда для покрытия расходных обязательств увеличиваются дефицит бюджета и трансферты из Национального фонда. Этот вопрос неоднократно поднимался на заседаниях Сената при рассмотрении бюджета. Кроме того, Президент страны поручил Правительству и Национальному банку подготовить отдельную Концепцию, в рамках которой должно быть упорядочено управление государственными финансами.

Центральное место в Послании уделено социальной проблематике, учитывая, что пандемия коронавируса существенно повлияла на доходы и социальное самочувствие наших граждан.

Инициативы Главы государства по повышению минимальной заработной платы с 42 тысяч до 60 тысяч тенге, введению льгот и поощрений для работодателей, повышающим своим работникам заработную плату, снижению нагрузки на фонд оплаты труда и внедрению для бизнеса единого платежа – непосредственно направлены на повышение доходов казахстанцев.

Очень своевременно, что Президентом даны конкретные поручения по устранению нехватки мест в школах. Количество школ, которые должны быть построены до конца 2025 года увеличено с 800 до 1000. В Послание также вошли дополнительные меры по решению жилищных вопросов казахстанцев посредством использования пенсионных накоплений.

Глава государства дал четкие указания по сдерживанию инфляции в коридоре 4-6% и подчеркнул недопустимость неконтролируемого роста цен на продукты питания.

Обширный блок Послания отведен развитию регионов и казахстанского села. Для Сената как Палаты, формируемой, прежде всего, по принципу регионального представительства, этот блок поручений Главы государства особенно важен.

Даны поручения по оптимизации механизмов оценки работы акимов всех уровней, снижению дисбалансов в социально-экономическом развитии регионов, повышению финансовой самостоятельности регионов. Для усиления «внутренней связанности» нашей страны предстоит завершить все начатые ранее транспортные инфраструктурные проекты.

Главой государства поставлены вопросы бережного использования водных ресурсов, обновления водной инфраструктуры, экологизации промышленности и экономики, обеспечения энергетической безопасности страны. Затронуты в Послании и волнующие сельских жителей вопросы обеспечения пастбищными угодьями.

Следует отметить, что Президент страны предельно четко расставил акценты, предупредив госаппарат, что отсидеться и уклониться от выполнения поручений не удастся. Наша страна вступает в важный этап развития. Это предполагает, что госаппарат должен функционировать в эффективном режиме как единый слаженный механизм.

В этих условиях на Парламент страны возложена ответственная задача по оперативному принятию законов, направленных на реализацию президентских инициатив и поручений.

В этом направлении Сенат Парламента Казахстана готов активно поработать со всеми заинтересованными сторонами и внести свой вклад в реализацию модернизационной повестки Главы государства», - сказал Маулен Ашимбаев.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.