Президент РК: Обеспечению наших граждан жильем будет уделяться первоочередное внимание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обеспечение граждан жильем – приоритет государственной социальной политики. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения государственных наград в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша главная задача – повысить качество жизни каждого гражданина. Поэтому государство придает особое значение выполнению социальных обязательств. С этой целью ведется интенсивное жилищное строительство. Для обеспечения населения доступным жильем вводятся многочисленные льготы. Важно понимать необходимость перехода людей от простого потребления к накоплению», – сказал Глава государства.

По его словам, на сегодняшний день в Жилстройсбербанке открыто 1,5 млн счетов. Из 526 тыс. человек, стоящих в очереди на жилье в акиматах, 200 тыс. начали накапливать деньги в ЖССБ. Родители, неравнодушные к будущему своих детей, открыли 180 тыс. детских депозитов.

Как сообщил Президент, в этом году 4 тыс. малообеспеченных семей справили новоселье благодаря Программе «Бақытты отбасы» с кредитованием под 2% годовых. Но этого недостаточно.

«Сейчас не время для самоуспокоения. Нужно коренным образом изменить ситуацию с жильем. Этому вопросу мы будем уделять главное внимание. Обеспечение жильем – это приоритет государственной социальной политики. Поэтому в ближайшее время будут приняты дополнительные меры», – сказал К. Токаев.

По словам Главы государства, сейчас Правительство изучает вопрос включения в Программу «Бақытты отбасы» всех очередников.

«Мной дано поручение Правительству к 2020 году расширить эту программу. Если кратко, то обеспечению наших граждан жильем будет уделяться первоочередное внимание. На мой взгляд, эта работа будет выполнена в недалеком будущем», – сказал Президент Казахстана.

Как сообщалось ранее , в канун Дня независимости страны Указом Президента Республики Казахстан большая группа граждан отмечена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность. В числе награжденных видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны войны и труда, деятели культуры и науки.