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    10:55, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Президент РК: Обеспечение безопасности и стабильности – ключевые элементы стратегии Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В день памяти жертв террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Глава государства Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил приверженность Казахстана глобальным усилиям по борьбе с терроризмом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства в сети Facebook.

    «В 20-ю годовщину чудовищных терактов 11 сентября 2001 года мы вместе с американским народом вспоминаем один из самых мрачных дней в истории США, потрясший весь мир. Память об этом жестоком акте, совершенном против всего человечества, все еще живет в сердцах и умах миллионов людей по всему миру.

    Казахстан решительно поддерживает международное сообщество в противодействии терроризму. Обеспечение безопасности и стабильности – ключевые элементы стратегии Казахстана и нашего стратегического партнерства с США», – пишет Президент на своей странице в Twitter.



    Напомним, со дня самого масштабного террористического акта в истории человечества, известного также всему миру как «9/11», прошло ровно 20 лет. 11 сентября 2001 года запомнился в истории США и в памяти многих американцев как одна из черных дат, унесшая жизни тысячи невинных жителей. Теракт в американском мегаполисе Нью-Йорк стал крупнейшим в истории по числу человеческих жертв и по сей день содержит в себе множество засекреченных документов.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная Безопасность
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