Президент РК: Обеспечение 100% сельского населения качественной медпомощью - наша обязанность

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проект «Модернизация сельского здравоохранения» также имеет высокое социальное значение. Об этом сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании Высшего совета по реформам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Проект «Модернизация сельского здравоохранения» также имеет высокое социальное значение. Ведь речь идет об обеспечении 100% сельского населения качественной первичной медицинской помощью. Это наша обязанность, как государства. Но это лишь самый минимум. Поэтому так важен и второй компонент проекта – строительство многопрофильных больниц, которые позволят сократить время получения квалифицированной помощи при тяжелых заболеваниях и травмах», - сообщил Президент РК.

«Недаром существует правило «золотого часа» - чем скорее доставить пациента до оборудованной больницы, тем выше шанс, что он будет спасен, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. - Особенно серьезный эффект мы рассчитываем получить в снижении потерь от болезней системы кровообращения. На них приходится 35% от общей смертности в стране. От инфарктов и инсультов в Казахстане умирают в 2 раза чаще, чем в странах ОЭСР. Причем умирает более молодое население. Сеть многопрофильных больниц, оборудованных по последнему слову техники, – это серьезный аргумент и вклад в здоровье нации».



