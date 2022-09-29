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    18:53, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент РК: Обеспечение 100% сельского населения качественной медпомощью - наша обязанность

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проект «Модернизация сельского здравоохранения» также имеет высокое социальное значение. Об этом сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании Высшего совета по реформам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Проект «Модернизация сельского здравоохранения» также имеет высокое социальное значение. Ведь речь идет об обеспечении 100% сельского населения качественной первичной медицинской помощью. Это наша обязанность, как государства. Но это лишь самый минимум. Поэтому так важен и второй компонент проекта – строительство многопрофильных больниц, которые позволят сократить время получения квалифицированной помощи при тяжелых заболеваниях и травмах», - сообщил Президент РК.

    «Недаром существует правило «золотого часа» - чем скорее доставить пациента до оборудованной больницы, тем выше шанс, что он будет спасен, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. - Особенно серьезный эффект мы рассчитываем получить в снижении потерь от болезней системы кровообращения. На них приходится 35% от общей смертности в стране. От инфарктов и инсультов в Казахстане умирают в 2 раза чаще, чем в странах ОЭСР. Причем умирает более молодое население. Сеть многопрофильных больниц, оборудованных по последнему слову техники, – это серьезный аргумент и вклад в здоровье нации».



    Теги:
    Президент Казахстана Здравоохранение Президент
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