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    16:02, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Президент РК об очищении судейских рядов: Процесс нельзя ни в коем случае останавливать

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства назвал коррупцию одним из основных факторов, подрывающих доверие к судебной системе, передает МИА «Казинформ».

    Как отмечалось в ходе совещания по вопросам модернизации судебной системы, только за последние пять лет из-за коррупции к ответственности привлечены 17 представителей Фемиды. Широкий общественный резонанс вызвали коррупционные факты в Туркестанском областном суде, где были осуждены председатель коллегии и судья областного суда.

    – Вопиющий случай произошел на днях. Задержаны судья Верховного суда с 30-летним стажем, бывший член Высшего судебного совета, а также судья районного суда. Этот инцидент всем известен, он получил широкий негативный резонанс. Я думаю, что руководство Высшего судебного совета и Верховного Суда должны извлечь необходимые уроки и сделать нужные выводы. За последние пять лет по решению Судебного жюри 29 судей освобождены от должностей за совершение дисциплинарных проступков. В целом видно, что идет активное очищение судейских рядов. Этот процесс нельзя ни в коем случае останавливать. Нам необходимо изменить сложившийся в представлениях людей негативный образ судьи. Все служители Фемиды должны стать воплощением законности, неподкупности и профессионализма. Только так мы сможем построить правовое государство и справедливое общество, – сказал Касым-Жомарт Токаев.


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