Президент РК о случаях коронавируса: Мы зачастую забываем о статистике выздоровлений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около половины заболевших коронавирусом в Казахстане получают качественное, эффективное лечение. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщалось, в ходе онлайн-форума «Biz Birgemiz» Касым-Жомарт Токаев обратился к врачам и всем работникам.

«В условиях повторной вспышки пандемии, нарастания ее масштабов вам приходится сталкиваться с нехваткой защитных костюмов, нужных препаратов, больничных коек, другими трудностями. Эти проблемы мы решим в самое ближайшее время. Правительство имеет четкое поручение – срочно выправить данную ситуацию. Сейчас же я хочу сказать всем вам огромное спасибо за верность долгу и медицинской клятве. В Казахстане на 100 тысяч граждан - 80 с небольшим заболевших. Это средний показатель согласно мировой статистике. Не очень плохой, но и не самый лучший. Мы внимательно следим за статистикой заражения, но зачастую забываем о статистике выздоровлений», - обратился Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Президент РК, около половины заболевших получают качественное, эффективное лечение, что является заслугой и показателем работы всех врачей.

«Уверен, абсолютное большинство заболевших успешно излечатся от коронавируса. На днях своим указом с целью поощрения самоотверженной работы я наградил группу медработников государственными орденами и медалями. В лице этих людей мы выражаем благодарность всем медикам страны», - подчеркнул Глава государства.