Президент РК – о посольстве в Афганистане: Принимаются меры по обеспечению безопасности персонала
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Администрации Президента и Министерству иностранных дел координацию деятельности государственных ведомств по вопросам, касающимся Афганистана. Об этом передает МИА «Казинформ».
«Администрации Президента и Министерству иностранных дел поручена координация деятельности государственных ведомств по вопросам, касающимся Афганистана. Посольство РК продолжает функционировать в Кабуле в ограниченном составе. Принимаются меры по обеспечению безопасности персонала», - сообщил Касым-Жомарт Токаев в Twitter .
Напомним, сегодня Глава государства провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане.
Ранее сообщалось о том, что «Талибан» (организация запрещена в РК) занял крупный город Мазари-Шариф на севере Афганистана, который считался оплотом сопротивления талибам. Как пишут СМИ, под контролем правительства из крупных городов остались по сути только столица и центр соседней провинции Нангархар, Джелалабад - если не считать отдельных очагов сопротивления, отрезанных от Кабула и друг от друга.
Между тем, дипломатическая миссия Казахстана в Афганистане во главе с Послом Алимханом Есенгельдиевым продолжает работу в Кабуле. По информации МИД РК, в посольстве Казахстана осталось ограниченное число сотрудников, часть из них ранее вернулась из соображений безопасности.
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