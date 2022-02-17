Президент РК: Нужно вернуть на Родину незаконно вывезенные за рубеж средства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужно вернуть на Родину незаконно вывезенные за рубеж средства. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем интервью телеканалу «Qazaqstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соответствующее поручение у Правительства имеется. Через два месяца Правительство внесет мне свои конкретные предложения. Затем начнется работа. Предстоит провести масштабную экспертизу, после чего приступим к переговорам с соответствующими заграничными учреждениями», - прокомментировал Глава государства.

Президент отметил, что это будет сложный и длительный процесс.

«Об этом следует прямо сказать. Но мы должны начать эту работу, чтобы добиться справедливости. Нужно вернуть на Родину незаконно вывезенные за рубеж средства», - добавил Касым-Жомарт Токаев.