Президент РК: Нужно вернуть на Родину незаконно вывезенные за рубеж средства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужно вернуть на Родину незаконно вывезенные за рубеж средства. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем интервью телеканалу «Qazaqstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Соответствующее поручение у Правительства имеется. Через два месяца Правительство внесет мне свои конкретные предложения. Затем начнется работа. Предстоит провести масштабную экспертизу, после чего приступим к переговорам с соответствующими заграничными учреждениями», - прокомментировал Глава государства.
Президент отметил, что это будет сложный и длительный процесс.
«Об этом следует прямо сказать. Но мы должны начать эту работу, чтобы добиться справедливости. Нужно вернуть на Родину незаконно вывезенные за рубеж средства», - добавил Касым-Жомарт Токаев.
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