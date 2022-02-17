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Президент РК: Нужно вернуть на Родину незаконно вывезенные за рубеж средства

17 Февраля 2022 21:16
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Президент РК: Нужно вернуть на Родину незаконно вывезенные за рубеж средства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужно вернуть на Родину незаконно вывезенные за рубеж средства. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем интервью телеканалу «Qazaqstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Соответствующее поручение у Правительства имеется. Через два месяца Правительство внесет мне свои конкретные предложения. Затем начнется работа. Предстоит провести масштабную экспертизу, после чего приступим к переговорам с соответствующими заграничными учреждениями», - прокомментировал Глава государства.

Президент отметил, что это будет сложный и длительный процесс.

«Об этом следует прямо сказать. Но мы должны начать эту работу, чтобы добиться справедливости. Нужно вернуть на Родину незаконно вывезенные за рубеж средства», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


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#Президент Казахстана   #Политика   #Интервью Президента РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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