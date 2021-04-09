Президент РК: Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств. Об этом написал на своей странице в сети Twitter Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

«Состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан. Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств», - написал Глава государства.





«Правительству, акимам и правоохранительным органам поручено принять системные меры по выправлению ситуации и отчитаться о них», - заключил Президент РК.



