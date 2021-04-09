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    17:20, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Президент РК: Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств. Об этом написал на своей странице в сети Twitter Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

    «Состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан. Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств», - написал Глава государства.


    «Правительству, акимам и правоохранительным органам поручено принять системные меры по выправлению ситуации и отчитаться о них», - заключил Президент РК.



    Теги:
    Дороги Президент Президент Казахстана Главная
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