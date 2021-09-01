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Президент РК: Нет никаких сомнений в том, что вакцина QazVac эффективна и безопасна
1 Сентября 2021 12:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нет никаких сомнений в том, что отечественная вакцина против коронавируса QazVac эффективна и безопасна. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Коронавирус был большим испытанием для отрасли здравоохранения. Пандемия все еще не отступает во всем мире. Каждый день тысячи наших граждан заболевают, многие уходят из жизни. Мы немедленно предприняли меры по борьбе с пандемией, не теряя времени. Казахстан - одно из немногих государств в мире, разработавшее вакцину против коронавируса. Нет никаких сомнений в том, что наша вакцина эффективна и безопасна. Сейчас к QazVac проявляют интерес в других странах», - сказал Президент Казахстана.
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