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Президент РК: Необходимо поднять уровень наших университетов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе беседы с журналистами в Акорде рассказал, какие меры необходимо предпринять для снижения числа уезжающей на учебу казахстанской молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Такая проблема у нас была и есть, но начиная с прошлого года, идет резкое снижение такой миграции, потому что мы уделили этому внимание. Учебные заведения заманивают более легкими экзаменами, заманивают грантами и стипендиями, и молодежь уходит», - считает Нурсултан Назарбаев.
По мнению Главы государства, в стране необходимо повысить уровень казахстанских университетов, а также облегчить поступление в вузы студентам из регионов страны.
«Нужно поднять уровень наших университетов, чтобы они давали соответствующее образование и гранты, облегчить для молодежи из регионов поступление в университеты. (...) Я думаю, что мы сможем прекратить такие потоки и сможем сделать так, чтобы к нам приезжали учиться, к нам приезжали лечиться. Чем больше будем улучшать нашу медицину, образование - люди захотят жить у нас и работать», - отметил он.
Президент отметил тот факт, что в Казахстан также едут учиться из соседних стран.
«В целом население растет. К нам тоже едут мигранты из соседних стран - из России, Китая, Турции. Если считать баланс уход-приход - у нас положительное сальдо», - сказал Президент.
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