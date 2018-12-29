Президент РК: Необходимо поднять уровень наших университетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе беседы с журналистами в Акорде рассказал, какие меры необходимо предпринять для снижения числа уезжающей на учебу казахстанской молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такая проблема у нас была и есть, но начиная с прошлого года, идет резкое снижение такой миграции, потому что мы уделили этому внимание. Учебные заведения заманивают более легкими экзаменами, заманивают грантами и стипендиями, и молодежь уходит», - считает Нурсултан Назарбаев.

По мнению Главы государства, в стране необходимо повысить уровень казахстанских университетов, а также облегчить поступление в вузы студентам из регионов страны.

«Нужно поднять уровень наших университетов, чтобы они давали соответствующее образование и гранты, облегчить для молодежи из регионов поступление в университеты. (...) Я думаю, что мы сможем прекратить такие потоки и сможем сделать так, чтобы к нам приезжали учиться, к нам приезжали лечиться. Чем больше будем улучшать нашу медицину, образование - люди захотят жить у нас и работать», - отметил он.

Президент отметил тот факт, что в Казахстан также едут учиться из соседних стран.

«В целом население растет. К нам тоже едут мигранты из соседних стран - из России, Китая, Турции. Если считать баланс уход-приход - у нас положительное сальдо», - сказал Президент.