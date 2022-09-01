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    11:13, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент РК назвал базовую цель экономической политики Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал приоритеты нового экономического курса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Базовая цель нашей экономической политики остается неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан», - заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, приоритетами нового экономического курса станут:

    · стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику;

    · развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех;

    · справедливое распределение национального дохода.

    Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.



    Фото:t.me/bort_01



    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Экономика Послание Президента РК-2022 Главная Послание Президента РК Президент
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