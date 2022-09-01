Президент РК назвал базовую цель экономической политики Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал приоритеты нового экономического курса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Базовая цель нашей экономической политики остается неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан», - заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, приоритетами нового экономического курса станут:

· стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику;

· развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех;

· справедливое распределение национального дохода.

Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.













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