Президент РК назначил заместителей председателя Агентства по финансовому мониторингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжениями Главы государства назначены заместители председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу назначен Оспанов Ермек Ашимханович; заместителями председателя - Елемесов Женис Фарахатулы и Раисов Улан Ермуханович.

Оспанов Ермек Ашимханович родился 20 апреля 1982 года в Восточно-Казахстанской области.

Образование высшее: 2003·г. – Университет КИМЭП (бакалавр делового администрирования), 2008 г. – Казахский национальный педагогический университет имени Абая (юрист), 2010 г. – Международная бизнес-школа IE Business School (Испании), МВА (магистр делового администрирования).

Трудовая деятельность:

2003-2004 гг. – главный специалист Управления методологии и анализа Департамента финансовых рисков АО «Народный Банк Казахстана» города Алматы.

2004-2005 гг. – риск-менеджер Сектора исследования финансового рынка Управления оценки и измерения рисков Департамента финансовых рисков АО «Народный Банк Казахстана» города Алматы.

2005 г. – 2006 гг. – главный специалист финансово-хозяйственного отдела ГУ Аппарата акима города Алматы.

2006 г. – главный специалист отдела введения планов финансирования ГУ Департамента финансов города Алматы.

2006-2009 гг. – финансовый менеджер / финансовый директор строительных компаний ТОО «Алматы Строй Контракт», ТОО «СP Asset Management»

2011 г. – старший Консультант 2 Отдела по сопровождению корпоративных сделок ТОО «КПМГ ТаксэндЭдвайзори», г.Алматы.

2011-2012 г. – инвестиционный менеджер ТОО «KGF» («КейДжиЭф»), г.Алматы.

2012 г. – старший аналитик Департамента корпоративных финансов ТОО «Verny Investment Holding» г.Алматы.

2013-2014 гг. – директор Департамента корпоративных финансов АО «Тау-Кен Самрук», г.Астана, ныне г.Нур-Султан.

2015 г. – директор по развитию ТОО «Arai pro», г.Нур-Султан.

2016-2017 гг. – управляющий директор АО «Казына Капитал Менеджмент», г.Нур-Султан.

2019 г. – заместитель председателя правления «Kazakhstan Investment Development Fund» г.Нур-Султан.

С 20 ноября 2019 года по 3 февраля 2020 года – и. о. советника и советник министра финансов Республики Казахстан, г.Нур-Султан.

Последнее место работы – заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Елемесов Женис Фарахатулы родился в 1978 году. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, Казахскую государственную юридическую академию, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Трудовую деятельность начал инспектором управления по раскрытию экономических преступлений Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматинской области.

Работал начальником отдела Управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматинской области, заместителем начальника финансовой полиции по г. Астана, начальником департаментов досудебного расследования Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, расследований Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК.

Последнее место работы - руководитель Департамента экономических расследований по Актюбинской области.