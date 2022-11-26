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Президент РК назначил выборы депутатов Сената Парламента РК на 14 января

26 Ноября 2022, 13:12
Президент РК назначил выборы депутатов Сената Парламента РК на 14 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 69 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» в связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

2. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года

№ 4

В ходе инаугурации Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что подпишет Указ «О назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан».

«Сегодня я также подпишу Указ «О назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан». Таким образом, очередные выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса Сената», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.


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