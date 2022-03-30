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    12:27, 30 Март 2022 | GMT +6

    Президент РК назначил послов в Словакии, Хорватии и Молдове

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указами Главы государства назначен ряд послов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Барлыбаев Толежан Турсунович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Словацкой Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Хорватия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству;

    Абибуллаев Алтай Ибрагимович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия;

    Айдарбеков Алмат Дакибайулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Молдова.

    Теги:
    Словакия Президент Президент Казахстана Молдова Назначения Главная МИД РК
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