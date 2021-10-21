Президент РК назначил послов Казахстана в ряде государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал указ о назначении чрезвычайных и полномочных послов Республики Казахстан в ряде государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Глава Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) Баймухан Маргулан Бакытулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене Умаров Кайрат Ермекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Итальянской Республике Сембаев Ерболат Насенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству.