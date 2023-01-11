Президент РК назначил Послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии

11 Января 2023, 12:01

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Указами Главы государства назначены ряд Послов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

- Мусаев Данат Умирбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Испания;

- Ахинжанов Еркин Кадырбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Норвегия;

- Турсунов Адиль Капанулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Норвегия, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

Кроме того, Указами Главы государства, Жигалов Константин Васильевич освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Испания, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Княжестве Андорра, Постоянного представителя Республики Казахстан при Всемирной туристской организации по совместительству;

Тумыш Канат Кобыландыулы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.