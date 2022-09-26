РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:26, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент РК назначил командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Распоряжением Главы государства Кунуров Руслан Зарлыкович назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Распоряжением Главы государства Топаев Нурболат Еркебаевич освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан», - говорится в публикации пресс-службы Акорды.

    Руслан Зарлыкович Кунуров р одился в селе Феденовка Теректинского района Западно-Казахстанской области 27 марта 1970 года.

    Пилот первого класса, летчик военно-транспортной авиации, л етчик-снайпер, освоил типы вертолетов Ми-8МТ, Ми-17В5, Ми-24, Ми-35М, Ми-171Ш, типы самолетов Як-18, Ан-26, Ан-72 и С-295. Общий налет составляет 3 500 часов.

    Был начальником штаба Войск ПВО Республики Казахстан.


    Теги:
    Вооруженные силы Назначения Президент Казахстана Минобороны РК Главная Президент
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!