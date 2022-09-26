11:26, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6
Президент РК назначил командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Распоряжением Главы государства Кунуров Руслан Зарлыкович назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Распоряжением Главы государства Топаев Нурболат Еркебаевич освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан», - говорится в публикации пресс-службы Акорды.
Руслан Зарлыкович Кунуров р одился в селе Феденовка Теректинского района Западно-Казахстанской области 27 марта 1970 года.
Пилот первого класса, летчик военно-транспортной авиации, л етчик-снайпер, освоил типы вертолетов Ми-8МТ, Ми-17В5, Ми-24, Ми-35М, Ми-171Ш, типы самолетов Як-18, Ан-26, Ан-72 и С-295. Общий налет составляет 3 500 часов.
Был начальником штаба Войск ПВО Республики Казахстан.