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Президент РК: Наши олимпийцы укрепят позиции страны на мировой спортивной арене

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Июля 2021, 16:55
Президент РК: Наши олимпийцы укрепят позиции страны на мировой спортивной арене

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил флаг Казахстана именитым спортсменам Ольге Рыпаковой и Камшыбеку Кункабаеву. Глава государства выразил уверенность, что наши олимпийцы с честью выступят на предстоящих Играх в Токио. Таким мнением Президент РК поделился на своей странице в сети Twitter, передает МИА «Казинформ».

«На встрече с национальной олимпийской сборной вручил флаг Казахстана именитым спортсменам Ольге Рыпаковой и Камшыбеку Кункабаеву. Уверен, наши олимпийцы с честью выступят на предстоящих Играх в Токио и укрепят позиции страны на мировой спортивной арене», - написал Президент РК.

Напомним, накануне предстоящих летних XXXII Олимпийских игр в Токио состоялась традиционная встреча Главы государства с членами национальной сборной Казахстана.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, а Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

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