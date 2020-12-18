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Президент РК: Наша задача - укрепить потенциал Содружества в новых геополитических реалиях

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Декабря 2020, 18:22
Президент РК: Наша задача - укрепить потенциал Содружества в новых геополитических реалиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Страны СНГ отличаются друг от друга по экономическим потенциалам, их историческое и даже геополитическое мировоззрение тоже разное. Но главное – наши народы хотят жить в мире и добрососедстве. Об этом сообщил на своей странице в сети Twitter Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

«Выступил на заседании Совета глав государств СНГ. На фоне глобальной нестабильности важно сосредоточиться на совместных усилиях. Высказал ряд задач и инициатив, направленных на достижение общей цели - региональной консолидации и прогресса».

«Приняли обновленную Концепцию дальнейшего развития СНГ. Документ принесет реальную выгоду каждому государству. Наша задача - укрепить потенциал Содружества в новых геополитических реалиях. В 2021 году мы отметим 30-летие СНГ», - сказал Президент.

«Страны СНГ отличаются друг от друга по экономическим потенциалам, их историческое и даже геополитическое мировоззрение тоже разное. Но главное – наши народы хотят жить в мире и добрососедстве», - отметил Глава государства.

«Поэтому обязанность глав государств – не допускать разъединения наших народов, искать пути для сближения и сотрудничества стран», - подытожил Президент Казахстана.


Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Президент акцентировал внимание глав государств на обеспечении региональной безопасности и стабильности.

Глава государства отметил, что на следующей неделе Казахстан запустит совместно с Россией производство вакцин от коронавирусной инфекции. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев призвал страны СНГ перезапустить торгово-экономические отношения.

В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи также приняли участие лидеры Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. В ходе заседания состоялся обмен мнениями по многоплановому взаимодействию в рамках Содружества Независимых Государств, Концепции дальнейшего развития СНГ и Плану основных мероприятий по ее реализации. Также были рассмотрены вопросы развития и укрепления межпарламентского сотрудничества стран СНГ.


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