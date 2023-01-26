Президент РК: Наша страна вступила в новый этап развития

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает на заседании Сената Парламента РК. Президент РК отметил, что страна вступила в новый этап развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Наша страна вступила в новый этап развития. В прошлом году мы приступили к реализации конституционной реформы. Были внесены важнейшие изменения в Основной закон. В ноябре состоялись президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов Сената. Кроме того, моим Указом был назначен ряд сенаторов. Таким образом, завершился процесс формирования состава Сената.

Обновилась почти половина депутатского корпуса, в котором имеются представители всех регионов, в том числе вновь созданных. Специальная квота выделена для членов Ассамблеи народа Казахстана. Все это позволит Сенату защищать интересы всех граждан страны. В целом, Палата играет особую роль в системе государственного управления. Согласно Конституции, на Сенат возлагаются важные функции. Созданы все условия для качественного осуществления законотворческой деятельности.

Палата с честью исполняет свою работу. Сенаторы приняли самое активное участие в реализации масштабных реформ. Пользуясь случаем, хочу выразить вам искреннюю благодарность. Уверен, что избранные депутаты придадут новый импульс работе Сената», - сказал Президент.

Он добавил, что в нашей стране утвердился принцип «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

«Проводимые реформы направлены на формирование сбалансированной системы властных институтов, расширение возможностей участия граждан в политическом процессе, повышение эффективности государственного управления.

Благодаря широкой общественной поддержке наших инициатив работа по масштабной модернизации принесла серьезные результаты. Но мы не будем останавливаться на достигнутом. Предстоит большая работа», - заключил Глава государства.

Фото: t.me/aqorda_resmi