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Президент РК: Наш ключевой приоритет – повышение благосостояния народа

Автор:  
Серик Сабеков
6 Октября 2022, 17:04
Президент РК: Наш ключевой приоритет – повышение благосостояния народа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мы занялись вопросами качественного развития экономики и повышения уровня жизни граждан. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Форуме народной коалиции по поддержке его кандидатуры на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Создаются благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, и эта работа будет продолжена. Принимаются системные меры для усиления потенциала сельского хозяйства. Наш ключевой приоритет – повышение благосостояния народа. И этот приоритет никогда не подвергнется ни ревизии, ни коррозии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что по его поручению увеличены зарплаты врачей и педагогов, работников бюджетной сферы. Обеспечен стабильный рост пенсий, стипендий и пособий. Более полутора миллионов казахстанцев смогли улучшить жилищные условия и получить лечение за счет досрочного изъятия части пенсионных накоплений.

«В январе этого года был создан фонд «Қазақстан халқына», который занялся оказанием конкретной помощи нуждающимся. В Конституцию введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу. И это ни в коем случае не красивый лозунг. Практической реализацией этой поправки стала программа «Национальный фонд – детям!». Эта беспрецедентная мера нацелена на справедливое распределение национальных богатств», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Форум народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева проходит в столице.

Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.

«Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.


Президент Казахстана   Выборы   Общество   Реформы Токаева   Ридли Скотт   Президентские выборы - 2022  
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