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Президент РК направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Японии
15 Октября 2019 14:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате тайфуна «Хагибис» в Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, разделяю их скорбь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим вследствие стихийного бедствия», - говорится в телеграмме.
Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Япония,
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