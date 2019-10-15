Президент РК направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате тайфуна «Хагибис» в Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, разделяю их скорбь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим вследствие стихийного бедствия», - говорится в телеграмме.