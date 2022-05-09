9 Мая 2022 15:04

Президент РК направил поздравления лидерам ряда государств по случаю Дня Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы президентам и главам правительств Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В поздравительных посланиях Президент Казахстана передал слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, пожелал им доброго здравия, долголетия и благополучия.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.