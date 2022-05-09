Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Президент РК направил поздравления лидерам ряда государств по случаю Дня Победы
9 Мая 2022 15:04

Президент РК направил поздравления лидерам ряда государств по случаю Дня Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы президентам и главам правительств Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В поздравительных посланиях Президент Казахстана передал слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, пожелал им доброго здравия, долголетия и благополучия.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.


Читайте также
Руководство Администрации Президента возложило венок к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву
Память Бауыржана Момышулы почтил спикер Сената
Ценные раритетные экспонаты хранятся в Военно-историческом музее
Алматинцы широко отмечают День Победы
Премьер-Министр РК возложил цветы к памятнику Алие Молдагуловой
Торжественное мероприятие прошло в Парке Победы в Семее
Глава государства возложил цветы к монументу «Отан Ана»
Праздничный салют ко Дню Победы запустят в Нур-Султане
Популярное
Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана
Полицейским поднимут зарплаты и предоставят новые автомобили в Нур-Султане
Маршруты еще двух автобусов временно изменят в Нур-Султане
Вся техника и личный состав свободных смен ДЧС тушили камыш в Петропавловске
Организаторы концерта в Барыс-Арене нарушили условия договора – управкомпания
Полицейских СКО наградили за спасение людей
Передача останков казахстанского воина состоялась в Санкт-Петербурге
Люди с огромной силой духа и глубоким патриотизмом – Даниал Ахметов о ветеранах ВОВ
Экологи объяснили сброс черной массы в Каспий дноуглубительными работами
Землетрясение произошло в 114 км от Алматы
Переименование города отпраздновали в Қонаеве
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Президент Казахстана подписал 10 правовых актов за неделю
Медалью за мужество награжден пожарный из Караганды
Архив