Президент РК направил поздравительную телеграмму Королю Саудовской Аравии

— С удовлетворением хочу отметить, что за короткий срок динамичное развитие нашего сотрудничества, основанное на традиционной дружбе, превратилось в прочное и надежное партнерство. Сегодня Королевство является одним из главных политических партнеров Казахстана не только в ближневосточном регионе, но и в арабском мире. Наши страны активно взаимодействуют на мировом и региональном уровнях. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Саудовской Аравией продолжит развиваться и впредь. Со своей стороны выражаю готовность к совместной работе с Вами для дальнейшего углубления всесторонних отношений на благо наших народов, — говорится в телеграмме.