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    11:07, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Президент РК направил поздравительную телеграмму Королю Саудовской Аравии

    Президент РК направил поздравительную телеграмму Королю Саудовской Аравии
    Фото: Акорда

    Глава государства поздравил Хранителя двух святынь — Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    — С удовлетворением хочу отметить, что за короткий срок динамичное развитие нашего сотрудничества, основанное на традиционной дружбе, превратилось в прочное и надежное партнерство. Сегодня Королевство является одним из главных политических партнеров Казахстана не только в ближневосточном регионе, но и в арабском мире. Наши страны активно взаимодействуют на мировом и региональном уровнях. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Саудовской Аравией продолжит развиваться и впредь. Со своей стороны выражаю готовность к совместной работе с Вами для дальнейшего углубления всесторонних отношений на благо наших народов, — говорится в телеграмме.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Саудовской Аравии благополучия и долголетия, а братскому саудовскому народу — счастья и процветания.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстан Поздравления Токаев Касым-Жомарт Саудовская Аравия Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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