Президент РК: Нам нужны дальнейшие экономические и политические реформы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нам нужны дальнейшие экономические и политические реформы, преобразования в сферах образования, здравоохранения, цифровизации, защиты прав людей, экологии. Об этом написал на своей официальной странице в сети Twitter Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«На V заседании НСОД предложил ряд конкретных мер и инициатив, направленных на модернизацию страны. Нам нужны дальнейшие экономические и политические реформы, преобразования в сферах образования, здравоохранения, цифровизации, защиты прав людей, экологии», - сказал Президент РК.





«Особое внимание следует уделять детям с особыми образовательными потребностями и лицам с ограниченными возможностями. Необходимо постоянно улучшать работу по формированию инклюзивной общественной среды, обновлению соответствующих стандартов и нормативов», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.





Глава государства упомянул и о том, что в Казахстане начнется поэтапное внедрение Национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека.

«В Казахстане начнется поэтапное внедрение Национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека, который будут составлены на основе 14 глобальных индикаторов, разработанных Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека», - дополнил Президент РК.

Был затронут и вопрос выборов акимов районов, которые должны состояться в 2024 году.

«Прямые выборы акимов районов должны состояться в 2024 году. Уверен, что данная инициатива внесет значительный вклад в демократизацию нашей страны и укрепление института местного управления», - сказал Глава государства.

Был затронут и вопрос выборов акимов районов, которые должны состояться в 2024 году.

«Прямые выборы акимов районов должны состояться в 2024 году. Уверен, что данная инициатива внесет значительный вклад в демократизацию нашей страны и укрепление института местного управления», - сказал Глава государства.





Глава государства также поручил законодательно запретить продажу, аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам.

«Принципиальное значение имеет решение земельного вопроса. Земля – это прочный фундамент и священный символ нашей государственности. Поэтому я поручил законодательно запретить продажу, аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам», - заключил Касым-Жомарт Токаев.



