Президент РК наградил студента, спасшего пострадавших при инциденте с током в фонтане в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства наградил Почетной грамотой Абылая Балапанова, спасшего женщину и двух детей, которые пострадали в результате удара током в одном из фонтанов в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«Глава государства за отвагу и мужество, проявленные при спасении людей, наградил Почетной грамотой Абылая Балапанова, студента 2 курса Казахского национального исследовательского технического университета имени К. Сатпаева», - написал в Facebook Берик Уали.

Как сообщалось, в минувшие выходные Абылай Балапанов спас женщину и двух детей, которые пострадали в результате удара током в одном из фонтанов г. Алматы.

Напомним, трое человек едва не убило током в фонтане около алматинского цирка. Произошедший инцидент прокомментировали в EcoAlmaty. Также по этому поводу высказался аким Алматы.

Состояние одного из трех человек, попавших в фонтан возле алматинского цирка, очень тяжелое.

В департаменте полиции города Алматы проинформировали, по какой статье будет проводится расследование по происшествию и какое наказание могут понести виновные.