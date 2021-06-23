Президент РК наградил студента, спасшего пострадавших при инциденте с током в фонтане в Алматы
«Глава государства за отвагу и мужество, проявленные при спасении людей, наградил Почетной грамотой Абылая Балапанова, студента 2 курса Казахского национального исследовательского технического университета имени К. Сатпаева», - написал в Facebook Берик Уали.
Как сообщалось, в минувшие выходные Абылай Балапанов спас женщину и двух детей, которые пострадали в результате удара током в одном из фонтанов г. Алматы.
Напомним, трое человек едва не убило током в фонтане около алматинского цирка. Произошедший инцидент прокомментировали в EcoAlmaty. Также по этому поводу высказался аким Алматы.
Состояние одного из трех человек, попавших в фонтан возле алматинского цирка, очень тяжелое.
В департаменте полиции города Алматы проинформировали, по какой статье будет проводится расследование по происшествию и какое наказание могут понести виновные.