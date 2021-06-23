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    19:19, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Президент РК наградил студента, спасшего пострадавших при инциденте с током в фонтане в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства наградил Почетной грамотой Абылая Балапанова, спасшего женщину и двух детей, которые пострадали в результате удара током в одном из фонтанов в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

    «Глава государства за отвагу и мужество, проявленные при спасении людей, наградил Почетной грамотой Абылая Балапанова, студента 2 курса Казахского национального исследовательского технического университета имени К. Сатпаева», - написал в Facebook Берик Уали.

    Как сообщалось, в минувшие выходные Абылай Балапанов спас женщину и двух детей, которые пострадали в результате удара током в одном из фонтанов г. Алматы.

    Напомним, трое человек едва не убило током в фонтане около алматинского цирка. Произошедший инцидент прокомментировали в EcoAlmaty. Также по этому поводу высказался аким Алматы.

    Состояние одного из трех человек, попавших в фонтан возле алматинского цирка, очень тяжелое.

    В департаменте полиции города Алматы проинформировали, по какой статье будет проводится расследование по происшествию и какое наказание могут понести виновные.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Происшествия, ЧС Главная Алматы Происшествия
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