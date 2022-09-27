Президент РК наградил ряд шымкентцев государственными наградами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О награждении государственными наградами Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан наградить:

орденом «Парасат»:

Тайжанова Бактияра Байдуллаевича - главного редактора газеты «Шымкент келбеті» – «Панорама Шымкента»;

орденом «Құрмет»:

Байтанаева Бауыржана Абишевича - генерального директора РГП «Институт археологии имени А. Маргулана» Министерства науки и высшего образования, город Шымкент;

Бегешева Есенгильды Ибрагимовича - врача ГКП «Городская больница № 2», город Шымкент;

медалью «Ерен еңбегі үшін»:

Хан Ксению Александровну - спортсмена КГУ «Шымкентская городская комплексная школа высшего спортивного мастерства»;

медалью «Шапағат»:

Усенову Асем Мухтаровну - воспитателя КГУ «IT школа-лицей № 89», город Шымкент.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 26 сентября 2022 года

№ 1023

Фото: akorda.kz















