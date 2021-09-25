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    13:07, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Президент РК наградил погибших при стрельбе в Алматы полицейских и судисполнителя

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил погибших при стрельбе в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    О награждении государственными наградами Республики Казахстан

    25 сентября 2021 года

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить:

    орденом «Айбын» ІІ степени:

    Байгазиева Нурбола Назарбаевича (посмертно) - участкового инспектора отдела полиции при Управлении полиции Алатауского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел;

    Сулеева Дархана Даулбаевича (посмертно) - участкового инспектора отдела полиции при Управлении полиции Алатауского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел;

    медалью «Ерлігі үшін»:

    Абенова Мурата Бакбергеновича (посмертно) - члена Республиканской палаты частных судебных исполнителей, город Алматы.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 25 сентября 2021 года

    № 663


    Напомним, 20 сентября т.г. в Алматы около 17 часов владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь.

    В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

    Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. В сети появилось видео момента захвата стрелка.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 (Убийство в отношении двух и более лиц). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.

    Ранее начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал о погибших при стрельбе полицейских Дархане Сулееве и Нурболе Байгазиеве.

    Теги:
    МВД РК Президент Президент Казахстана Стрельба в Алматы Главная Правоохранительные органы
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