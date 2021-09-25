Президент РК наградил погибших при стрельбе в Алматы полицейских и судисполнителя
О награждении государственными наградами Республики Казахстан
25 сентября 2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить:
орденом «Айбын» ІІ степени:
Байгазиева Нурбола Назарбаевича (посмертно) - участкового инспектора отдела полиции при Управлении полиции Алатауского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел;
Сулеева Дархана Даулбаевича (посмертно) - участкового инспектора отдела полиции при Управлении полиции Алатауского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел;
медалью «Ерлігі үшін»:Абенова Мурата Бакбергеновича (посмертно) - члена Республиканской палаты частных судебных исполнителей, город Алматы.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 25 сентября 2021 года
№ 663
Напомним, 20 сентября т.г. в Алматы около 17 часов владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь.
В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.
Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. В сети появилось видео момента захвата стрелка.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 (Убийство в отношении двух и более лиц). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.
Ранее начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал о погибших при стрельбе полицейских Дархане Сулееве и Нурболе Байгазиеве.