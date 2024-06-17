Президент РК наградил орденом столетнего ветерана из Алматы

Указом Главы государства ветеран из Алматы награжден орденом «Барыс» I степени, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Шангерей Жаныбеков родился в 1924 году, в 18 лет его призвали на фронт. Боец из Казахстана прошел всю войну, а после активно участвовал в восстановлении мирной жизни на государственной службе и в общественной деятельности.

В эти дни ветеран принимает поздравления, ему исполнилось 100 лет. Аким города Ерболат Досаев посетил аксакала с почетной миссией – слова приветствия и теплые пожелания направил Глава государства.

- Вас знают как видного государственного и общественного деятеля, ветерана, патриота. На своем жизненном пути Вы прошли войну, а после, в мирное время, трудились в сферах здравоохранения и сельского хозяйства, достойно работали во благо общества, - сказано в поздравлении Президента, где также подчеркивается, что подрастающее поколение уважают аксакала, 100-летний путь которого служит примером высокой чести и нравственности.

Фото: акимат Алматы

Аким города вручил Шангерею Жаныбекову орден «Барыс» I степени, которым ветеран награжден Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности.

Свое поздравление ветерану направил также Премьер-министр Олжас Бектенов, который отметил заслуги Шангерея Жаныбековича, его несомненный вклад в развитие общества и становление Казахстана.

Ерболат Досаев еще раз выразил ветерану слова глубокой признательности за его воинскую доблесть, проявленную на войне, и поблагодарил за самоотверженный труд во благо развития страны. Он отметил, что жизненный путь ветерана служит примером мужества, доблести и верности долгу.

- Два года назад на День Победы я сказал, что лично приду к Вам на 100-летие. Для меня большая честь сегодня поздравить Вас с этой прекрасной юбилейной датой и передать теплые слова и пожелания руководства страны и вручить Вам заслуженную награду. Будьте здоровы! Счастья и благополучия Вашим близким, - сказал аким Алматы.

В свою очередь Шангерей Жаныбекович поблагодарил Главу государства и Премьер-министра за проявленное уважение и заботу о старшем поколении и пожелал всем казахстанцам мирного неба над головой.

Фото: акимат Алматы

Шангерей Жаныбеков после окончания Костанайского медицинского училища в сентябре 1942 года был призван в ряды Советской армии. Принимал участие во II Украинском и Брянском фронтах, участвовал в освобождении Полтавы, Кировограда, Кременчука, Харькова, Белгорода, Украины, Молдавии, Австрии, Венгрии, Румынии и Чехословакии. День Победы встретил в Австрии.

После увольнения в запас работал заведующим отделом здравоохранения Кустанайского районного совета депутатов трудящихся. Занимал должность заместителя председателя Совета министров Казахской ССР, где занимался проблемами развития культуры, народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, издательской деятельности, средств массовой информации и спортивного движения, вопросами творческих союзов и других общественных организаций. С 1985 года находится на пенсии по возрасту. С августа 1985 года по декабрь 1993 года возглавлял Республиканское общество по культурным связям с казахами за рубежом «Казахстан».

С марта 1987 года по март 1990 года был председателем Казахского республиканского Совета ветеранов войны и труда, а затем до марта 2001 года был членом Президиума этого Совета. С 1995 года по 1998 год являлся членом Ассамблеи народа Казахстана. Во главе различных делегаций республики он посетил Монголию, Алжир, Австрию, Филиппины, Ирак, Афганистан, Вьетнам, Иран и в качестве члена делегации - Чехословакию.

Его заслуги отмечены орденами Октябрьской революции, Отечественной войны II степени, орденами Трудового Красного Знамени, двумя медалями «За отвагу», почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР и другими заслуженными наградами. В 2017 году Шангерею Жаныбекову присвоено звание Почетного гражданина города Алматы.