17:02, 05 Октябрь 2022 | GMT +6
Президент РК наградил группу жителей Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ о награждении группы жителей Павлодарской области государственными наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Указом Главы государства №1031 от 4 октября 2022 года за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:
орденом «Парасат» - советник директора РГП «Канал имени Каныша Сатпаева» Леонид Иванович Баталов;
орденом «Құрмет» - тренер-преподаватель КГКП «Школа высшего спортивного мастерства» Азамат Шугаевич Макажанов;
орденом «Құрмет» - главный врач перинатального центра КГП «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» Айман Каиркеновна Оспанова;
орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени - начальник участка АО «Алюминий Казахстана» Еркеблан Хаджи-Муратович Хусаинов;
медалью «Ерен еңбегі үшін» - собственный корреспондент АО «РТРК «Казахстан» Болат Советович Аманбаев.
Фото : t.me/bort_01