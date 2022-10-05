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    17:02, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Президент РК наградил группу жителей Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ о награждении группы жителей Павлодарской области государственными наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указом Главы государства №1031 от 4 октября 2022 года за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

    орденом «Парасат» - советник директора РГП «Канал имени Каныша Сатпаева» Леонид Иванович Баталов;

    орденом «Құрмет» - тренер-преподаватель КГКП «Школа высшего спортивного мастерства» Азамат Шугаевич Макажанов;

    орденом «Құрмет» - главный врач перинатального центра КГП «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» Айман Каиркеновна Оспанова;

    орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени - начальник участка АО «Алюминий Казахстана» Еркеблан Хаджи-Муратович Хусаинов;

    медалью «Ерен еңбегі үшін» - собственный корреспондент АО «РТРК «Казахстан» Болат Советович Аманбаев.


    Фото : t.me/bort_01




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