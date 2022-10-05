Президент РК наградил группу жителей Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ о награждении группы жителей Павлодарской области государственными наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом Главы государства №1031 от 4 октября 2022 года за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом «Парасат» - советник директора РГП «Канал имени Каныша Сатпаева» Леонид Иванович Баталов;

орденом «Құрмет» - тренер-преподаватель КГКП «Школа высшего спортивного мастерства» Азамат Шугаевич Макажанов;

орденом «Құрмет» - главный врач перинатального центра КГП «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» Айман Каиркеновна Оспанова;

орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени - начальник участка АО «Алюминий Казахстана» Еркеблан Хаджи-Муратович Хусаинов;

медалью «Ерен еңбегі үшін» - собственный корреспондент АО «РТРК «Казахстан» Болат Советович Аманбаев.

Фото : t.me/bort_01











