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Президент РК: Надо выстроить абсолютно понятную, прозрачную систему госпланирования

9 Декабря 2020, 20:05
Президент РК: Надо выстроить абсолютно понятную, прозрачную систему госпланирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выстроить абсолютно понятную, прозрачную систему государственного планирования поручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

В своем выступлении на очередном заседании Высшего совета по реформам Касым-Жомарт Токаев отметил, что новая система государственного планирования должна обеспечить последовательность и взаимную увязку программ и реформ.

«Новая система государственного планирования должна быть полностью освобождена от догматизма, формализма. Как можно меньше красивых слов, как можно больше содержания. Она должна быть абсолютно прагматичной, с тем, чтобы оставить свободу маневра для исполнителей. Крайне важно, чтобы не загружать исполнителей дополнительной работой, то есть нельзя допустить перегрева работы в этом направлении, в ущерб другим практическим делам. Я хотел бы подчеркнуть, что Правительство должно работать в тесном взаимодействии с экспертным сообществом и общественностью», - сказал Глава государства.

Президент поручил в системе реформ государственного планирования обратить самое пристальное внимание вопросам ускорения цифровизации. Также необходимо проанализировать всю иерархию документов и программ, реализуемых государственными органами.

«За несколько десятилетий Независимости скопилось большое количество программ, некоторые из них пошли на утрату, появляются новые программы и документы. Всех их надо иерархически выстроить, избавиться от ненужных. И выстроить абсолютно понятную, прозрачную систему планирования. Прежде всего понятную для исполнителей и людей», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Глава государства провел заседание Высшего совета по реформам.


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