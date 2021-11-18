Президент РК: МИД должен сполна использовать статус уполномоченного органа в сфере привлечения инвестиций
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мировой политике особую актуальность приобрели вопросы, связанные с климатом и технологиями. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В условиях постпандемийного восстановления ужесточается конкуренция между государствами за привлечение иностранных инвестиций. МИД должен наконец сполна использовать свой статус уполномоченного органа в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Еще одна важная задача, как отметил Глава государства, это содействие продвижению казахстанского экспорта.
«Наша страна должна стать транзитно-логистическим хабом на магистральных путях, соединяющих восток и запад, север и юг. В качестве основы для этого должны выступить программа «Нұрлы жол» и инфраструктурные инициативы соседних стран. Министерству отводится особая миссия в данной работе», - добавил Касым-Жомарт Токаев.
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