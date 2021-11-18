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Президент РК: МИД должен сполна использовать статус уполномоченного органа в сфере привлечения инвестиций

18 Ноября 2021 16:15
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Президент РК: МИД должен сполна использовать статус уполномоченного органа в сфере привлечения инвестиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мировой политике особую актуальность приобрели вопросы, связанные с климатом и технологиями. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В условиях постпандемийного восстановления ужесточается конкуренция между государствами за привлечение иностранных инвестиций. МИД должен наконец сполна использовать свой статус уполномоченного органа в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Еще одна важная задача, как отметил Глава государства, это содействие продвижению казахстанского экспорта.

«Наша страна должна стать транзитно-логистическим хабом на магистральных путях, соединяющих восток и запад, север и юг. В качестве основы для этого должны выступить программа «Нұрлы жол» и инфраструктурные инициативы соседних стран. Министерству отводится особая миссия в данной работе», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Президент Казахстана  
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Автор:

Серик Сабеков

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