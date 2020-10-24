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Президент РК: Казахстан остается верным принципам Устава ООН

Автор:  
Ринат Дусумов
24 Октября 2020, 11:14
Президент РК: Казахстан остается верным принципам Устава ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан остается верным принципам Устава ООН, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«24.10.1945 г.,75 лет назад, создана ООН. Этот глобальный институт доказал свою эффективность в период Холодной войны и в эпоху всеобщей турбулентности, и поэтому является безальтернативным. Казахстан остается верным принципам Устава ООН и долгосрочным целям универсальной организации», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .

Ранее сообщалось о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по случаю 75-летней годовщины Организации Объединенных Наций.




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