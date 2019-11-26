Президент РК: Казахстан будет твердо отстаивать интересы наших граждан и национального бизнеса за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о внешней политике Казахстанана в ходе встречи с главами зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Выступление Касым-Жомарта Токаева процитировал пресс-секретарь Президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

«Наша внешняя политика максимально прагматична. Казахстан будет твердо отстаивать интересы наших граждан и национального бизнеса за рубежом», - сказал К.-Ж. Токаев.«В текущем году мы значительно расширили дипломатическую инфраструктуру за рубежом, направив послов с постоянной резиденцией в столицах Болгарии, Латвии, Эстонии, Сербии, Словакии, Португалии, Швейцарии. Этот процесс будет иметь продолжение с учетом принципа взаимности», - добавил Глава государства.